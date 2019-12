PZU szuka chętnych do pracy

Możliwości rozwoju, atrakcyjne zarobki i stabilne zatrudnienie - to główne wyróżniki oferty PZU, który szuka chętnych do pracy w ponad 400 oddziałach w całej Polsce.

Nowy stabilny pracodawca

PZU oferuje stabilne zatrudnienie, konkurencyjne zarobki i atrakcyjne dodatki, w tym premie i prowizję zależną od wyników sprzedażowych. To pracownicy decydują o tym, z jakich benefitów chcą skorzystać. Mogą to być bilety do kina, czy teatru, karnet na siłownię lub bony upominkowe do sklepów. Do tego oferujemy prywatną opiekę medyczną oraz Pracownicze Programy Emerytalne. Z badania zaangażowania pracowników wynika, że atmosfera w pracy i ciekawe wyzwania są jednymi z najważniejszych przewag PZU.

Doświadczenie w obszarze ubezpieczeń i finansów, czy obsłudze klienta jest mile widziane, ale nie wymagane, bo każdy nowozatrudniony może liczyć na wsparcie doświadczonych pracowników. Dodatkowo już w pierwszym tygodniu pracy nowi pracownicy wezmą udział w szkoleniach produktowych i z obsługi klienta. To wprowadzenie jest konieczne, aby od samego początku znać różnicę m.in. między polisą i umową ubezpieczenia, ubezpieczeniem na życie a tą na dożycie. Dzięki dostępowi do biblioteki wiedzy pracownicy stale mogą się dokształcać. Oddziały są pierwszą formą kontaktu z klientem, dlatego również w kolejnych latach współpracy PZU zapewnia różnorodne programy szkoleniowo-rozwojowe. To konieczne do stałego podnoszenia standardów obsługi pracowników PZU.

Taka praca ma sens

Pracownicy oddziałów identyfikują się z tym, co robią. Rozumieją sens swojej pracy. Mają poczucie, że to, co robią, jest po prostu ważne. Czują satysfakcję, że każdego dnia w ramach swoich obowiązków, choć pracują dla siebie, mogą pomagać innym.

Grupa PZU jest największą instytucją finansowo-ubezpieczeniową w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu pracownicy Grupy mogą brać udział w nietuzinkowych projektach oraz współpracować z najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach.

Jak dołączyć do PZU?

PZU prowadzi rekrutacje do oddziałów na terenie całego kraju. Na zainteresowanych czekają oferty pracy w obszarze sprzedaży i obsługi klienta. Dodatkowe informacje na temat poszukiwanych profili kandydatów dostępne są bezpośrednio w placówkach PZU lub pod adresem: www.pzu.pl/kariera