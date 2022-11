Praca we Wrocławiu. Ponad 2 tysiące wakatów z zarobkami od kilku to ponad 10 tysięcy złotych! Mateusz Różański

Zakres obowiązków: Szycie odzieży damskiej z tkanin i dzianin. Szycie operacjami. Obsługa maszyn przemysłowych takich jak stębnówka. Mile widziane doświadczenie na innych maszynach. Miejsce pracy: ul. Heleny Motykówny 6a, 51-209 Wrocław. Forma umowy: umowa o prace na okres próbny, praca w godzinach od 6.00-14.00 na jedną zmianę. Kontakt z pracodawcą: [email protected] lub: 691659077 Sala G Wynagrodzenie brutto: od 3 200 zł Do kolejnego zdjęcia przejdziesz za pomocą strzałki, kursora lub gestu ---> Marzena Bugala/Polskapresse Zobacz galerię (16 zdjęć)

Praca we Wrocławiu czeka. W stolicy Dolnego Śląską i w promieniu 10 km od niej czeka, tylko w zasobach Powiatowego Urzędu Pracy, ponad 2 tysiące wakatów. Do tego należy dodać wszystkie firmy, które w inny sposób poszukują pracowników. Słowem - jest w czym wybierać. Żeby przejść do ofert - kliknij w zdjęcie.