Pseudokibice zatrzymani podczas rozboju w Oławie

„Do zdarzenia doszło na stadionie miejskim w Oławie, w trakcie meczu piłkarskiego pomiędzy drużynami Moto-Jelcz Oława i Polonia Świdnica. Między kibicami dwóch drużyn doszło do utarczki słownej, a następnie obie grupy dążyły do konfrontacji. Wszystko wyglądało bardzo groźnie, jednak zdecydowane działania policji doprowadziły do szybkiego opanowania sytuacji" - czytamy w oficjalnym komunikacie dolnośląskiej policji.

Nie znalazła się w nim jednak informacja o potencjalnych mandatach bądź zakazach stadionowych dla rozbójników. - Tak piłki na Dolnym Śląsku nie zbudujemy - skwitował zdarzenie na Twitterze Andrzej Padewski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.