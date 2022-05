Przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu trwa budowa biurowego Centrum Południe [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Budowa drugiego etapu

Centrum się powiększa. Budowa drugiego etapu rozpoczęło się w zeszłym lipcu i potrwa do końca 2022 roku. Biurowiec z tarasami jest już blisko osiągnięcia swojej docelowej wysokości. Najemcy skorzystają m.in. z platformy cyfrowej, która umożliwia zarządzane funkcjami biura przy pomocy telefonu. Pomiędzy budynkami zaplanowano m.in. ogólnodostępne boisko do koszykówki.

Niedawno elewację działającego biurowca ozdobiły grafiki nawiązujące do historii tej części Wrocławia i ulicy Lwowskiej.