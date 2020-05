Przedwojenne pociągi. Tak podróżowaliśmy po Polsce [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Aktorzy wrocławskiego Teatru Capitol śpiewają dla lekarzy. Zobaczcie i posłuchajcie [FILM]

"Bądź obok mnie" - polska wersja "Stand by Me" - to wspólny apel wrocławskiego Szpitala na Koszarowej i Teatru Muzycznego Capitol w sprawie hejtu i szykanowania pracowników służby zdrowia. Zobaczcie poniżej.