W sobotę, 30 listopada, w Bukareszcie odbyło się losowanie grupy turnieju finałowego Euro 2020. Oto szczegóły!

Euro 2020. Znamy grupy

Euro 2020. Gdzie grają Polacy?

Euro 2020. Kiedy mecze Polaków?

15 czerwca, godz. 18:00 - Polska vs Bośnia i Hercegowina/Słowacja/Irlandia/Irlandia Północna (Dublin)

20 czerwca, godz. 21:00- Polska vs Hiszpania (Bilbao)

24 czerwca, godz. 18:00 - Polska vs Szwecja (Dublin)

Reprezentacja Polski zmierzy się w fazie grupowej Euro 2020 z Hiszpanią i Szwecją. Trzeciego rywala pozna dopiero 31 marca 2020 roku, po barażach. Wiadomo już, że będzie to ktoś z czwórki: Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja lub Irlandia.Bez wątpliwości najmocniej obsadzoną grupą jest grupa F. Na stadionach w Budapeszcie i Monachium rywalizować będą reprezentacje Portugalii (mistrzowie Europy z 2016 roku), Francji (mistrzowie Europy z 1984 i 2000 roku, mistrzowie świata z 2018 roku) i Niemiec (trzykrotni mistrzowie Europy - 1972, 1980, 1996, mistrzowie świata z 2014 roku).1. Turcja2. Włochy3. Walia4. Szwajcaria1. Dania2. Finlandia3. Belgia4. Rosja1. Holandia2. Ukraina3. Austria4. Gruzja, Macedonia Północna, Izrael i Białoruś.1. Anglia2. Chorwacja3. Norwegia, Szkocja, Serbia, Izrael4. Czechy1. Hiszpania2. Szwecja3. Polska4. Bośnia i Hercegowina, Słowacja, Irlandia lub Irlandia Północna1. Islandia, Rumunia, Bułgaria lub Węgry2. Portugalias3. Francja4. NiemcyPolscy kibice będą musieli sprostać dużemu, logistycznemu wyzwaniu. Stadiony w hiszpańskim Bilbao i irlandzkim Dublinie dzieli bowiem prawie 2 tys. km. Samochodem to ok. 21 godzin jazdy... ciągiem. Szacunkowy czas przelotu samolotem to zaledwie dwie godziny. Zapewne znajdą się osoby, które będą preferować różne środki transportu.