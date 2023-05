Pożar w kamieniołomie w Gniewkowie koło Dobromierza w powiecie świdnickim. Cztery zastępy gasiły potężny taśmociąg

Pożar wybuchł na terenie kamieniołomy w Gniewkowie w gminie Dobromierz. Zapalił się potężny taśmociąg. W akcji gaszenia maszyny wzięły udział cztery zastępy strażaków. Na miejscu działali strażacy ochotnicy z OSP w Roztoce i z OSP w Gniewkowie oraz zawodowi strażacy z JRG w Świebodzicach i z Jawora.

W dniu dzisiejszym około godziny 9:30 do jaworskich strażaków wpłynęło zgłoszenie dotyczące pomocy dla sąsiedniego powiatu świdnickiego, gdzie w jednej z kopalni doszło do zapalenia się taśmociągu.

Do działań został zadysponowany pojazd pierwszorzutowy z JRG Jawor.