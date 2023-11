Powojenny Wrocław powstał na cmentarzach. Tu były nekropolie, codziennie tędy chodzimy. Dokładne mapy

We Wrocławiu na przestrzeni wieków cmentarze były zlokalizowane w różnych miejscach. Ocenia się, że w całym Wrocławiu jest około 100-120 miejsc, w których zlokalizowane były cmentarze. I nie ma tu specjalnie znaczenia czy mówimy o dzisiejszym ścisłym centrum czy o obrzeżach, są one niemal na każdym dzisiejszym osiedlu. Przygotowaliśmy dla Was galerię z lokalizacjami tych największych nekropolii w mieście, dziś już formalne nieistniejących. Zobaczcie, bo warto pamiętać o tej historii naszego miasta.