POMYSŁ NA FERIE. Wyruszcie Kolorowym Szlakiem Karpia po Dolinie Baryczy r

Ferie zimowe na Dolnym Śląsku ruszają już w ten weekend. Co robić przez te dwa tygodnie, jeśli nie planujemy dłuższego urlopu poza miastem? Czy da się w ciekawy i wartościowy sposób spędzić z dziećmi ferie w najbliższej okolicy? Da się, i to niedaleko – Dolina Baryczy skrywa więcej atrakcji, niż mogłoby się wydawać. Warto odkryć je wszystkie na Kolorowym Szlaku Karpia. Do zdobycia są nagrody!