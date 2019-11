Pomóżmy jeżom przygotować się do zimowego snu [PORADNIK]

Dni robią się krótsze, a temperatury niższe. Dla jeży jest to czas przygotowywania się do nadchodzącej zimy. Oznacza to: do czasu nadejścia przymrozków - wcinać ile się da!! Zwierzęta te muszą zebrać zapas energii, z której będą czerpać podczas zimowego snu. Dlatego w tym okresie są one bardziej aktywne niż zazwyczaj. Sprawia to, iż wielu sympatyków zwierząt przypuszcza, iż jeże są chore bądź wycieńczone i potrzebują pomocy człowieka. Jest ona jednak konieczna tylko w niewielu przypadkach. Nawet młode jeże w wieku trzech, czterech tygodni opuszczają gniazdo w ciągu dnia, po czym same potrafią znaleźć drogę powrotną! Okres rozmnażania jeży przypada na maj do sierpnia, znaczy to, iż nawet do późnej jesieni możemy spotkać młode jeże.

Zabieranie z przyrody chronionych gatunków, do których należy jeż, jest nie tylko zabronione, to także wielki stres dla zwierząt, którego można uniknąć!