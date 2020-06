Plac Dominikański we Wrocławiu. Zobacz, jak przez lata zmieniało się to miejsce (UNIKATOWE ZDJĘCIA)

Plac Dominikański to nazwa wywodząca się jeszcze z czasów Breslau. Po II wojnie na krótko wrócono do niej, ale zaraz potem komunistyczne władze przeforsowały Feliksa Dzierżyńskiego, symbol terroru sowieckiej Rosji. Przestał on patronować placowi dopiero pod koniec lat 80 XX wieku.

Zmiana nazwy placu Feliksa Dzierżyńskiego na plac Dominikański: Relacja Wacława Sondeja dla „Dziennika telewizyjnego” TVP1 z listopada 1989 roku: