Pędził przez centrum Wrocławia ponad 90 km/h. Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Dostał 26 punktów! [FILM]

Przedstawiona akcja policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego była efektem działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych pt. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że przy pędzących samochodach szanse na bezpieczne przejście przez pieszego, rowerzysty lub kierującego hulajnogą, są niewielkie.

- Kwestie ruchu pieszych i pojazdów, w tym rowerzystów, kierujących hulajnogami oraz urządzeniami wspomagającymi ruch szczegółowo opisują przepisy ruchu drogowego. Idealną byłaby sytuacja, gdyby wszyscy uczestnicy się do nich stosowali. Jednak rzeczywistość pokazuje niejednokrotnie, co innego. Fakt ten wynika nie tylko z zachowania samych pieszych, ale także rowerzystów i kierujących pojazdami, w stosunku do nich - informuje sierż. szt. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.