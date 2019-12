"Patointeligencja". Młody raper Mata podbija internet [WIDEO,TEKST]

mój ziomo w 1 LO zjarał Amsterdam 1 września po to by nauczycielka myślała że tak już ten ma z natury no i do matury mówił jej że to alergia! ;)

a ciągle pamiętam jak kradliśmy te flaszki z Carrefa i jak je piliśmy na hejnał o 8:20 i tak najebani na przerwach, bez przerwy i tak najebani na przerwach, bez przerwy i tak najebani na lekcjach, my to patointeligencja

mój ziomo coś wygrał, mój ziom coś przegrał mój ziomo z mym ziomem walili wiaderka na piętnastkach no i dwudziestkach i wiosna za budą, a zimą, gdy zimno na dworze to kitrali się po łazienkach

mój ziomo walił te dopy, mój ziomo nie umiał się uczyć bez koki i skończył jak miał 13 tych wiosen i kur* nie powiem czy życie czy nosy mój ziomo podpierd* xany od mamy z szafki z lekami nie dali mu stypendium , no bo go złapali jak latał naćpany po jednym z offowych festiwali mój ziomo miał zawsze ten czerwony pasek i zawsze miał czerwone gały mój ziomo z mym ziomem koleżankę z klasy na wyjeździe szkolnym w dwa baty jebali mój ziomo na odwagę pierd* 3 piwka w pubie, w Londynie, przed interview na King’sa mój ziomo się dostał na Oxford, a całe liceum raz pigea, raz wiśnia, raz czysta

My to! /2x Patointeligencja (My to!) /6x Patointeligencja!

mój ziomo w toyocie corolli woził tu te parę baseballi i kryształ

i kazał mi zmienić w tym tekście markę swego auta

żeby przed starymi tu nie było przypsa

mój ziomo bandyta, mój ziomo zoofil, mój ziomo artysta

mój ziomo pedofil, mój ziomo nekrofil, mój ziomo intelektualista

my to Patointeligencja

My to! /2x

Patointeligencja (My to!) /6x

Patointeligencja!

my to patointeligencja, katolickie przedszkola, strzeżone osiedla

kurator angielski i gegra, kurator, dilerka dla sportu, nie po to by przetrwać

szkoła, korty, dodatkowe zajęcia

korki, butelki i elki na zajęciach

harnaś, perełka w plenerkach, rzucamy chujami i nie jemy mięsa

dobrze wychowani, wciągana jest kreska w bawełnianych sweterkach

my to patointeligencja, my to patointeligencja