Pasażerowie wrocławskiego lotniska wybierają tanie linie lotnicze. W sierpniu pobito rekord z 2019 roku. Dokąd lataliśmy najchętniej?

Port Lotniczy Wrocław zakończył sezon wakacyjny 2022 z wynikiem 1 mln 633 tys. obsłużonych pasażerów. Dane wskazują wzrost po okresie pandemii COVID-19. Przypomnijmy, że w zeszłym roku sprzedano o połowę mniej biletów niż w 2022 czy rekordowym 2019.

Okazuje się, że w okresie wakacyjnym najchętniej wybieraliśmy się na odpoczynek dopiero w sierpniu.

- Najlepszy frekwencyjnie był sierpień. Z oferty wrocławskiego lotniska skorzystało wtedy ponad 370 tys. pasażerów, co stanowi wzrost o 50% do roku ubiegłego i odtworzenie ponad 96 proc. ruchu w analogicznym okresie w 2019 roku. Podobnie było w lipcu – z Wrocławia podróżowało wówczas 355,5 tys. osób, z kolei we wrześniu – 344 tys. pasażerów. Liczba pasażerów w maju wyniosła blisko 249 tys., w czerwcu – 315 tys. - mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.