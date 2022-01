Oto 10 najdroższych mieszkań z rynku wtórnego we Wrocławiu. Zobacz wnętrza warte kilka milionów złotych (ZDJĘCIA)

123-metrowy salon, widok z 45 piętra i 4000 czynszu co miesiąc. Oto 10 najdroższych, wykończonych mieszkań z rynku wtórnego we Wrocławiu. Zobacz wnętrza warte kilka milionów złotych. (Zestawienie przygotowane na podstawie ofert z portalu Otodom.pl) Zobacz jak wyglądają najdroższe mieszkania z rynku wtórnego we Wrocławiu. Zdjęcia przesuwaj używając strzałek - myszki lub klawiatury, albo za pomocą gestów na smartfonie