Ostrzeżenie dla Dolnośląskiego 27.05.2023 22:00, Przymrozki

Ostrzeżenie RSO: PRZYMROZKI

Obowiązuje od: 27.05.2023 22:00 do: 28.05.2023 05:30

Województwo dolnośląskie powiaty: Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lubański, lwówecki i wałbrzyski.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do 2°C, przy gruncie lokalnie do około -2°C.

Co to jest RSO?

RSO to Regionalny System Ostrzegania. Państwowa usługa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Mogą dotyczyć zagrożeń lokalnych, zarówno klęsk żywiołowych, jak i zagrożeń na drogach.