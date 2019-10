Ostatni moment na zapewnienie sobie prawa do głosowania w wyborach 13 października 2019 r.

Osoby, które pójdą na wybory w miejscu swojego stałego zamieszkania, nie muszą się martwić – ich nazwiska z urzędu znajdą się w spisach w komisjach, w których zwykle głosują w wyborach.

Dopisanie do spisu

O dopisaniu do spisu powinni pomyśleć ci,którzy 13 października 2019 będą poza miejscem swojego zamieszkania. Każdy, kto chce zagłosować poza miejscem miejscem swojego zamieszkania, w dowolnie wybranym przez siebie obwodzie głosowania, może dopisać się do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywał czasowo w dniu głosowania. Na złożenie wniosku o dopisanie do spisu jest czas do 8 października 2019 roku.

Dopisanie do spisu wyborców umożliwi głosowanie tylko w najbliższych wyborach.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Możliwość głosowania poza miejscem stałego pobytu daje również uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.