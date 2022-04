Organizatorzy Ekonomaliów zmienili zdanie. Odwołana impreza we Wrocławiu jednak się odbędzie Monika Fajge

"Decyzją Władz Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomalia 2022 zostają odwołane" - taką informację przekazali 22 marca organizatorzy jednego z największych studenckich festiwali we Wrocławiu. Powód: huczne świętowanie nie przystaje do aktualnej sytuacji geopolitycznej. Wygląda jednak na to, że zmienili zdanie.