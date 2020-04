Obywatelu, proszę się rozejść! Malarstwo na czas kwarantanny [GALERIA ZDJĘĆ]

Galeria nosi tytuł "Kwarantanna, dzień 32: Obywatelu, proszę się rozejść"

Jarek Kubicki to grafik, malarz, fotograf i dyrektor kreatywny. Uczęszczał do Liceum Plastycznego w Gdyni oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wydział Wzornictwa Przemysłowego). Jest laureatem wielu prestiżowych nagród w dziedzinach designu i reklamy za projekty takie jak Beksinski.pl, Rumours About Angels i innych. Przez wiele lat związany z branżą reklamową, w której pełnił funkcje art i creative directora w takich agencjach reklamowych, jak VML, Y&R, Engine, Red8 czy Firefly Creation, a pełną listę klientów można znaleźć w jego portfolio komercyjnym. Na swoim koncie ma projekty wielu stron internetowych, współpracę z wieloma firmami, wzory przemysłowe, okładki książek i albumów muzycznych.

(Opis pochodzi ze strony artysty kubicki.info)

Więcej o artyście i jego twórczości przeczytacie TUTAJ - KLIK!