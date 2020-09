O niesamowitym świecie ludzi, którzy wierzą, że można myśleć o ciele jako o sprzęcie. „Być maszyną” Marka O'Connella

Dokąd prowadzi nas obsesja na punkcie technologii? Jaki będzie wpływ rozwoju SI na przyszłość naszych miejsc prac, życia rodzinnego i na nasze człowieczeństwo? Czy technologie, które tworzymy, przyczynią się do naszej zguby?

W swojej książce O'Connell stworzył głęboki, poruszający, i często śmieszny do łez, przekrojowy portret wpływowego ruchu transhumanistów. Zgłębiając, co to znaczy być maszyną, autor oferuje zaskakującą medytację nad tym, co to znaczy być człowiekiem.

Mark O'Connell

Pisarz, reporter, eseista. Stały współpracownik magazynu “Slate”. Publikował m.in. w “The New York Times Magazine”, “The Observer”, “The Guardian” i “The New Yorker”.

