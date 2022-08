Niezwykłe nieruchomości na sprzedaż we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku - dworce kolejowe, hotele, wieża ciśnień

Charakterystyczna wieża ciśnień, pałac w środku miasta, a może kolejowa stacja zbudowana z czerwonej cegły - to tylko trzy spośród niezwykłych nieruchomości, które są na sprzedaż we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Wystarczy pomysł, trochę pracy i pieniędzy, a możemy zyskać naprawdę magiczny dom. Kliknij w zdjęcie i zobacz te niesamowite miejsca. Do kolejnego zdjęcia przejdziesz za pomocą gestu, strzałki lub kursora

PKP/Polska Press