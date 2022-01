Nietypowy plac zabaw w najbardziej dzikim parku we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Plac został wyposażony m.in. w:

zestaw wspinaczkowy,

altanę,

kryjówki,

huśtawki,

tablice,

kosze oraz ławki,

krzesełka.

Elementy zostały utrzymane w "dzikim stylu" parku. Dominuje drewno i wiklina. Aby zachować autentyczność, usunięto niektóre niepraktyczne detale istniejące w początkowym projekcie, takie jak słupki ogrodzeniowe.

- Plac zabaw będzie powoli zastępował istniejący. Celowo zmieniliśmy lokalizacje, wcześniejszy znajdował się w pobliżu terenów naturalnych. Ekolodzy wskazywali, że powinny być one chronione i niezakłócone. Nowy plac zabaw znajduje się bliżej miejsca zamieszkania i szlaków komunikacyjnych w parku - podkreśla Marek Szempliński, rzecznik prasowy Zarządu Zieleni Miejskiej.

Wiklinowa atrakcja powstała w pobliżu ronda, niedaleko kładki na osiedle i przejścia do ul. Krakowskiej. Prowadzi do niej utwardzona ścieżka, o długości kilkunastu metrów. Plac zabaw zaprojektowała wrocławska pracownia IKROPKA, nawiązując do naturalnych cech parku Wschodniego i jego roślinności.