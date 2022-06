Nieruchomości pod Wrocławiem są nawet o połowę tańsze niż te w mieście. Znamy średnie ceny za metr

Coraz rzadziej stać nas na mieszkanie we Wrocławiu. Wiele osób bierze więc pod uwagę podmiejskie miejscowości. Nie ma się co dziwić, jeśli średnia cena za metr kwadratowy mieszkania we Wrocławiu wynosi 10 392 zł .

Nie trzeba jednak szukać daleko, by odczuć wyraźną ulgę cenową. W Siechnicach metr kwadratowy mieszkania wynosi 7 503 zł (prawie 3 tys. zł taniej niż we Wrocławiu), a w gminie Żórawina - 6 826 zł. Najtańszą gminą ościenną w segmencie mieszkań z rynku wtórnego jest Wołów. Metr kwadratowy kosztuje tam średnio 5,3 tys. zł. To prawie 50 procent taniej niż w stolicy Dolnego Śląska.

Podobnie jest w przypadku domów. W maju we Wrocławiu średnia cena za metr kwadratowy to 8 691 zł. Najtańszy dom w Wołowie to różnica ponad 5 tys. złotych za metr kwadratowy - średnio 3 392 zł.