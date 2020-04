Nie żyje znany wrocławski aktor. Grał w "Samych swoich" i "Świecie według Kiepskich"

O jego śmierci poinformował Teatr Polski:

"Z głębokim żalem żegnamy wybitnego aktora Teatru Polskiego we Wrocławiu Andrzeja Mrozka. Ten zdolny absolwent łódzkiej Filmówki do naszego zespołu trafił w roku 1963 po sezonie spędzonym w Zielonej Górze i grał na naszych scenach do końca swojej aktorskiej kariery w roku 2010. Tylko na kilka sezonów opuścił Teatr Polski, by w latach 80. występować w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu i Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi. Zagrał ponad sto ról w teatrze, filmie, telewizji i radiu. Występował u najlepszych reżyserów, m.in. Jakuba Rotbauma, Krystyny Skuszanki, Jerzego Krasowskiego, Henryka Tomaszewskiego, Jerzego Grzegorzewskiego, Krystiana Lupy, Andrzeja Wajdy, Jana Szurmieja, Pawła Miśkiewicza, Moniki Strzępki czy Remigiusza Brzyka. U niego zagrał swoje ostatnie wielkie role - Szekspirowskiego Juliusza Cezara i Amstera w „Berku Joselewiczu”. Na zawsze pozostanie w naszych sercach. Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.Dyrekcja i Zespół Teatru Polskiego we Wrocławiu."