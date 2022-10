Nie żyje najstarszy pingwin z wrocławskiego zoo. Miał 25 lat

Jak poinformowali na facebookowym profilu wrocławskiego zoo opiekunowie Bossa, pingwin wykluł się 17 marca 1997 roku w zoo w angielskim Paignton. - Miał więcej lat niż wszyscy nasi praktykanci, którzy wybałuszali oczy, kiedy mówiłem, żeby nisko kłaniali się seniorowi - wspomina nielota Patryk Pufelski.

Mimo, że autor wpisu wspomina Bossa jako tego, który nie lubił ich towarzystwa, bywał dziwaczny i czasem dziobał, zapewnia iż za nielotem tęsknić będzie cała ekipa opiekująca się pingwinami. - Może dlatego że był lekko zdziwaczały i do basenu wbiegał za każdym razem dopiero po przebiegnięciu całego nabrzeża. Albo dlatego, że na karmieniu ciął nam ręce dziobem jak scyzorykiem, kiedy zamyśliliśmy się i nie zwracaliśmy uwagi na to kto pobiera rybę. Albo może po prostu dlatego, że był. I był nasz, a my jego - dodaje Patryk Pufelski.