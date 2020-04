Nie żyje Krystyna Łybacka, była minister edukacji. Miała 74 lata

Krystyna Łybacka była adiunktem w Instytucie Matematyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W latach 1978-89 należała do PZPR, od 1993 r. do SdRP, a następnie od 1999 r. do SLD. Była posłem na Sejm przez 7 kadencji, w rządzie Leszka Millera pełniła funkcję ministra edukacji. Przez ostatnie lata pracowała w Parlamencie Europejskim, gdzie została za najbardziej pracowitego europosła w kategorii edukacja, kultura i media w ramach plebiscytu MEP Awards organizowanego przez „The Parliament Magazine".

O śmieci Krystyny Łybackiej poinformował na Facebooku Waldemar Witkowski, szef Unii Pracy.