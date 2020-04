Nie wychodź z domu do kościoła! Zobacz mszę na żywo, online, z klasztoru Ojców Dominikanów we Wrocławiu

Do dziś włącznie w całej Polsce obowiązuje ograniczenie liczby wiernych w kościołach do pięciu. Od poniedziałku w nabożeństwach będzie mogła uczestniczyć jedna osoba na 15 metrów kwadratowych kościoła. Wciąż obowiązuje udzielona przez arcybiskupa metropolity wrocławskiego Józefa Kupnego dyspensa od udziału w mszach świętych - biskup zachęca do korzystania z transmisji w telewizji, radiu i internecie.

O godz. 12.00 na GazetaWroclawska.pl na żywo niedzielna Msza Święta z klasztoru św. Wojciecha oo. Dominikanów we Wrocławiu.