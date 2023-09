"Nie ma grzybów, ale jednak są, tylko trzeba umieć je znaleźć". 12 edycja Grzybobrania w Buczynce

Mieszkańcy gminy przywiesili do Buczynki piękne grzyby oraz cudowne kompozycje leśne. Wszystkie zostały nagrodzone otrzymali mieszkańcy: Wiercienia, Buczynki, Siedlec, Składowic i Miłoradzic. Nagrody wręczał wójt Tadeusz Kielan wraz z Sylwią Pęczkowicz-Kuduk, radną gminy Lubin i Magdaleną Dubińską, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin.

Jak zwykle w Buczynce nie zabrakło przepysznych pierogów i innych smakołyków. Każdy mógł się wykazać wiedzą o grzybach, za co zostawał nagrodzony. Swój wykład miał również Waldemar Domowicz mieszkaniec Siedlec w gminie Lubin. Jest to najbardziej doświadczony grzybiarz, który corocznie zabiera główną nagrodę do domu. Na filmie opowiada o swojej pasji do grzybów i o tym jak należy je zbierać.

Zobaczcie zdjęcia z tej wyjątkowej imprezy i koniecznie obejrzyjcie film, z którego można się bardzo wiele nauczyć. Za rok Buczynka zaprasza jeszcze większe grono grzybiarzy na swoje święto. Nie muszą to być mieszkańcy gminy Lubin. Mile widziani będą goście z innych gmin i ościennych miast.