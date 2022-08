Nie kupuj - adoptuj kota z Wrocławia. Oto najpiękniejsze słodziaki, które szukają swojego człowieka w Międzynarodowy Dzień Kota [ZDJĘCIA] Nadia Szagdaj

W Polsce dzień kota obchodzony jest dwa razy - w lutym, jako ogólnokrajowy oraz międzynarodowy, który przypada na dziś. Jak zawsze koty z Wrocławia polecają się do adopcji. To często zwierzaki z trudnymi życiorysami, ale przy odpowiednim zaangażowaniu przywiążą się do każdego. Sprawdź, a może zechcesz wprowadzić do domu odrobinę puszystego, mruczącego szczęścia. Kotki przebywają w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.