- Nauczyciele. Nie zadawajcie za dużo! - apeluje dolnośląski kurator oświaty

Piszcie do nas "Listy z domów". O tym, co robicie, za czym tęsknicie, co was cieszy, co was złości... Czekamy!

Kuratorium wysłał dziś do szkół w całym regionie swój list do dyrektorów i nauczycieli. „Najtęższe głowy, epidemiolodzy i wirusolodzy, nie są w stanie przewidzieć rozwoju wypadków. Nie sposób wykluczyć, że zawieszenie zajęć zostanie przedłużone” – napisał kurator.

Pismo zawiera wykaz zaleceń m. in. co do tego, jak organizować zdalną pracę z uczniami. Przede wszystkim, by wymagania dostosować do możliwości uczniów i nie obciążać ich zbyt dużą liczbą prac i zadań. Chętnym można proponować dodatkowe, trudniejsze zadania.

Należy proponować takie zadania, które nie wymagają dłuższego siedzenia przed komputerem i wyszukiwania w internecie. Chodzi o to, by nie musiał wielu godzin spędzać przed komputerem w poszukiwaniu informacji. Kurator prosi też, by ograniczać polecenia, zobowiązujące uczniów do jednoczesnego zasiadania przed komputerem. Tak by większość zadań wykonywali w dogodnym dla siebie czasie. Mają tylko dostać końcowy termin na przekazanie wykonanej pracy.