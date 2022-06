Najtańsze mieszkania na wynajem we Wrocławiu. Gotowe do zamieszkania [OFERTY]

Rynek najmu w największych polskich miastach gwałtownie się skurczył. Mieszkania mają teraz ogromne wzięcie, a zwiększoną aktywność generują przede wszystkim obywatele Ukrainy. ak wynika z danych banku PKO BP, liczba ofert mieszkań przeznaczonych do wynajęcia w największych polskich miastach zmniejszyła się nawet o 60 procent. Na podobne tendencje wskazują także dane portalu Domiporta.pl, z których wynika, że liczba dostępnych mieszkań na wynajem w ciągu trzech tygodni, pomiędzy 19 lutego a 12 marca, zmniejszyła się od 25 proc. w Warszawie i do ponad 50 proc. we Wrocławiu, Lublinie i Krakowie. Dwucyfrowy wzrost dotknął również średnie ceny ofertowe mieszkań wystawionych na wynajem. Analitycy oszacowali, że wynajem nowego mieszkania w marcu trzeba było zapłacić o 30 procent więcej niż w lutym. Natomiast w ujęciu rok do roku, według danych serwisu Otodom.pl, ceny wzrosły o średnio o 19 procent. Wybraliśmy 10 mieszkań z kategorii najtańszych. Oferty pochodzą z serwisu Otodom.pl. Przeglądajcie je na kolejnych slajdach. Przesuwa się je gestami, klawiaturą lub myszką.

Otodom.pl