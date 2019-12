Najciekawsze product placement w historii kina [FILMY, ZDJĘCIA]

O Powrocie do przeszłości można napisać książkę. Nie tylko odlotowa wizja przyszłości grała w tym filmie pierwszoplanową rolę. W jednej ze scen Marty McFly wkłada samowiążące się buty. Wnikliwi widzowie szybko wyłapali, że jest to specjalny model Nike Air Mag przygotowany specjalnie do tej produkcji. Gadżety przedstawione w drugiej części kultowej serii, czyli latające deskorolki i samochody, samosuszące się ubrania i holograficzne rekiny nie doczekały się (jeszcze) realizacji. Możemy za to odnotować sukces jeśli chodzi o specyficzny rodzaj butów NIKE Jordan. Samo wiążące się sneakersy NIKE w tym roku trafiły do sprzedaży, a wykorzystany w filmie rekwizyt sprzedał się w 2016 roku za co najmniej 17 tysięcy dolarów.

Kadr z filmu