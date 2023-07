Na Śnieżkę wchodzi tak wielu turystów, że Karkonoski Park Narodowy zdecydował się na regulację ruchu Alina Gierak

Zakosy to wąska, wyłożona kamieniami droga na Śnieżkę. Do końca wakacji można tędy tylko wchodzić na szczyt KPN Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Na Śnieżce szczyt sezonu turystycznego. A to oznacza, że na górę wchodzą dziennie nawet 4 tysiące osób. By turyści mogli dotrzeć bezpiecznie do celu, Karkonoski Park Narodowy wprowadził regulację ruchu. Jakie są zasady? Do kiedy będą obowiązywać? Przeczytajcie poniżej.