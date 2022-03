Mnóstwo wojskowych samolotów nad Wrocławiem. Co lata nad miastem i okolicą? [ZOBACZ]

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę dużo dzieje się na niebie nad Polską. Dzięki popularnym aplikacjom śledzącym w czasie rzeczywistym przemieszczanie się samolotów - jak Flightradar24 - widać nie tylko samoloty cywilne, ale także wojskowe. Nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem pojawiają się maszyny amerykańskie i innych państw NATO. Startują one m.in. z amerykańskiej bazy lotniczej Ramstein w okolicach Kaiserslautern w Niemczech, z holenderskiego Eindhoven, gdzie stacjonuje lotnictwo transportowe NATO czy z brytyjskiego Mildenhall, gdzie znajduje się baza Royal Air Force wykorzystywana także przez US Air Force. Samoloty państw natowskich przemieszczają się nad środkową i wschodnią Polskę, a także lecą przez Dolny Śląsk na terytorium Słowacji czy Rumunii. Te widoczne na Flightradar24, z włączonymi transponderami, to głównie "latające tankowce" czy maszyny transportowe lub wykorzystywane do obserwacji, operujące na wysokim pułapie. Czasami można także zobaczyć samoloty bojowe, jak to miało miejsce kilka dni temu, gdy w okolicach Wrocławia przeleciał najnowszy myśliwiec amerykański F35A udający się na Podkarpacie. Jak to możliwe, że trasa lotu "niewidzialnego" dla radarów, korzystającego z najnowocześniejszych technologii samolotu była widoczna na ogólnodostępnym serwisie internetowym? Wynika to albo ze świadomej decyzji, albo z błędu pilota, który nie wyłączył nadajnika. Z pewnością tych niewidzialnych dla zwykłego użytkownika lotów odbywa się dużo więcej. Zobaczcie na kolejnych slajdach wojskowe maszyny, które udało się zaobserwować nad Dolnym Śląskiem i okolicami w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Przejdź dalej przy pomocy strzałek lub gestów na telefonie komórkowym

