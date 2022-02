Mieszkańcy TBS Wrocław organizują się, żeby walczyć z podwyżkami czynszów

To było pierwsze takie spontaniczne spotkanie. Mieszkańcy zszokowani planowanymi podwyżkami postanowili przystąpić do działań.

- Apeluję o to, żeby nie podpisywać tych aneksów do umowy. Oczywiście to jest sugestia. Czekamy na spotkanie z panią prawnik, która poradzi nam co dalej robić. Planujemy na przyszły tydzień zorganizować spotkanie, po kilkanaście osób z każdego osiedla, na temat dalszych kroków, które będziemy podejmować - mówił Piotr Piekarski, mieszkaniec TBS i radny osiedla.

Podczas spotkania udało się ustalić, że mieszkańcy będą się komunikować ze sobą za pośrednictwem jednej z platform społecznych. Jednocześnie pojawiły się pierwsze pomysły na to jak wywrzeć wpływ na miasto, żeby czynsze nie wzrosły tak drastycznie.