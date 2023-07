Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Wołowie. Barwny, kolorowy z gośćmi z całego świata, zobaczcie ZDJĘCIA I FILM Tomasz Pawlak

Festiwal Folklorystyczny w Wołowie to kolorowe i barwne święto, na które czekają każdego roku mieszkańcy Wołowa i okolicznych powiatów. Chętnie zaglądają tu także wrocławianie, by zobaczyć gości z różnych stron świata w ich narodowych strojach. W tym roku do Wołowa zawitało 12 zespołów z różnych państw, m.in. z dalekiego z Senegalu, Indii, Tajlandii czy Maroka.