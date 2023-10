Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” uznany za jeden z najlepszych na świecie!

Decyzję o przyznaniu tej prestiżowej nagrody ogłoszono podczas Kongresu FIDAF, który odbył się w Korei Południowej. To wydarzenie zgromadziło przedstawicieli festiwali folklorystycznych z różnych zakątków globu. Festiwal „Świat pod Kyczerą” jest nie tylko okazją do odkrywania różnorodności kultur i tradycji, ale także wyjątkowym wydarzeniem, które integruje ludzi poprzez muzykę, taniec i sztukę. To ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że festiwal został uznany za jeden z najlepszych na świecie.

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” to wyjątkowe wydarzenie, które odbywa się co roku, przyciągając zespoły i artystów z całego świata. To także okazja do wymiany doświadczeń i budowania międzynarodowych przyjaźni.