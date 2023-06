Miasto z Piasku. Nowa wystawa we wrocławskim Kolejkowie otwarta. Zobaczcie zdjęcia i film Aneta Kolesińska

Miasto z Piasku w Kolejkowie to stworzona z ponad 10 ton piasku wystawa czasowa, która od środy (14 czerwca) czeka w Sky Tower we Wrocławiu. Budowle i zamki z piasku, ogromny piaskowy smok oraz kolejkowiczanie budujący świat z przedmiotów pozostawionych na plaży to zdecydowanie coś, co warto zobaczyć!