Mecz Śląsk Wrocław - Korona Kielce. Śląsk wygrał. Zobacz szczegóły

- Nie zrobię rewolucji. Duża ilość zmian nam nie służy, co pokazał pucharowy mecz z Widzewem Łódź oraz... jesienne starcie z Koroną w Kielcach - podkreślał Czech.

Wówczas zawiodło niemal wszystko i połowa wyjściowego składu nadawała się do wymiany. Trener Vítězslav Lavička już w poniedziałek zapewnił jednak, że zbyt wielu roszad nie będzie.

Pierwsza połowa to przysłowiowy poziom kreta na Żuławach. Na murawie dominował chaos, przypadek i jedna wielka bylejakość. Dopiero w 44 min Lubambo Musonda zagrał płaską piłkę w pole karne, tam dopadł do niej Przemysław Płacheta i oddał strzał, po którym piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki.

To trafienie uratowało mecz, ponieważ w drugiej połowie Korona musiała ruszyć do odrabiania strat i to zrobiła. W 10 min wypracowała sobie więcej okazji niż w całej pierwszej, ale na posterunku był Matúš Putnocký, a raz po uderzeniu Ivana Marqueza Śląsk uratował słupek.

Goście dopięli swego w 65 min. Źle poza własnym polem karnym interweniował Putnocký, zbyt krótko wybił piłkę, ta trafiła pod nogi Erika Pačindy, a ten bez zastanowienia lobem umieścił ją w siatce.

W dalszej części meczu to Korona była bliżej zdobycia następnej bramki, choć najlepszą okazję zmarnował Marković. Serb przegrał pojedynek sam na sam z Markiem Koziołem i kiedy zanosiło się na to, że mecz zakończy się remisem, gola na wagę zwycięstwa dla Śląska zdobył rezerwowy Erik Expósito. W 84 min Hiszpan celną główką wykończył dośrodkowanie Dino Štigleca.