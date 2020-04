Ciało 49-letniego mężczyzny znaleziono w sobotę (25 kwietnia) rano na skwerze przy ul. 1 Maja w Oławie. Na miejscu zjawiło się pogotowie ratunkowe oraz policja, a także prokurator. Niestety, na pomoc było już za późno. Lekarz stwierdził zgon 49-latka. Co się wydarzyło, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia? Na to pytanie odpowiedź poznamy później, po działaniach śledczych. Ciało mężczyzny zostało skierowano na sekcję zwłok.