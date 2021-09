Mam Talent. Ula Machowska z Rzeszotar koło Legnicy bierze udział w programie. Niezwykle uzdolniona akrobatka ma dużą szansę na wygraną!

22-letnia Urszula Machowska zachwyciła jurorów podczas swojego pierwszego występu w Mam Talent!

Ula Machowska urodziła się w Legnicy, tutaj chodziła do gimnazjum i liceum, a mieszkała w Rzeszotarach. Obecnie jest studentką piątego roku studiów na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie mieszka na stałe. Tam rozwija swoją pasję i jednocześnie uczy innych - jest trenerem w dwóch wrocławskich szkołach akrobatyki powietrznej. W tym roku została Mistrzynią Polski Aerial Hoop Artistic w kategorii profesjonaliści. Teraz przygotowuje się na Mistrzostwa Świata.

Jak mówi nam Ula, akrobatykę trenuje od 12 lat. Sama, bez trenera. Swoje umiejętności, metodą prób i błędów, zdobywała samodzielnie. Ogromny wkład w sukcesy Uli ma również jej mama.

- Moja mama zawsze widziała we mnie artystyczną duszę. Tak naprawdę wszystko to, co teraz osiągnęłam, zawdzięczam swojej mamie, która poświęciła mnóstwo swojego czasu, aby codziennie wozić mnie na treningi od poniedziałku do soboty.