Mała suczka wrzucona do studni. Przeczytaj szczegóły

Małego pieska uratowali strażacy, którzy po drabinie zeszły po czworonoga. - To mała czarna suczka. Jest przerażona. Złapała się łapkami na takiej jakby półce, to ją uratowało przed śmiercią - mówią nam działacze fundacji Oleśnickie Bidy, które przejęły czworonoga. Suczka trafi pod opiekę weterynaryjną. - Będziemy szukać też właściciela aby ustalić co się wydarzyło - słyszymy od wolontariuszy.

Służby o sytuacji poinformowali działkowicze, którzy usłyszeli przeraźliwy pisk zwierzęcia.

Chcąc pomóc rozpoczęli poszukiwania. Skowyt doprowadził właśnie do studni przykrytej wiekiem. - Niemożliwe aby zwierzę samo do niej wpadło - słyszymy.