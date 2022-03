Licytacje mieszkań we Wrocławiu. Pod młotek trafi kilka fantastycznych nieruchomości [ZDJĘCIA, CENY] Mateusz Różański

Licytacje nieruchomości pozwalają czasami zakupić własne "M" w naprawdę atrakcyjnej cenie. Podczas gdy ceny we Wrocławiu rosną z roku na roku, na licytacji wciąż możemy zapłacić dużo mniej niż na wolnym rynku. Niektóre z mieszkań są kompletnie urządzone - inne wymagają remontu. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii. Na kolejnych slajdach znajdziesz opisy nieruchomości, zasady licytacji oraz co najważniejsze - ceny. Pod ostatnim ze zdjęć - link do wszystkich ofert.