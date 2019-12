Legia Warszawa - Śląsk Wrocław. Mecz w czwartek 19 grudnia 2019 r.

W klasyfikacji medalowej Mistrzostw Polski Śląsk jest oczywiście niedościgniony, bo zdobył aż 37 medali, z czego 17 złotych, jednak i Legia nie ma się czego wstydzić. Stołeczna drużyna 13 razy stała na podium rozgrywek, a aż siedmiokrotnie na najwyższym jego stopniu. I choć w ostatnich latach nie dane nam było oglądać starć tych dwóch drużyn, to mimo wszystko czwartkowe spotkanie będzie miało dodatkowy, wyjątkowy smak dla kibiców obu stron.

Gdy Śląsk ostatni raz grał z Legią na najwyższym poziomie rozgrywek, w Kopenhadze kończono negocjacje dotyczące przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, prezydentem naszego kraju był Aleksander Kwaśniewski, a Michael Jordan rozgrywał ostatni sezon na parkietach NBA. Od tamtego dnia minęło już ponad 17 lat! Ale w czwartek znów dojdzie do starcia jednych z najbardziej utytułowanych polskich drużyn.

Szczególnie, mając na uwadze miejsce w tabeli i formę w ostatnich tygodniach. Legioniści przegrali 5 ostatnich meczów, a w całym sezonie odnieśli zaledwie 2 zwycięstwa w 12 kolejkach. W tym momencie w lidze plasują się na przedostatnim miejscu z niewielką przewagą nad zamykającą klasyfikację Polpharmą Starogard Gdański, dlatego wyjątkowo będzie zależeć im na wygranej. Ale i Śląsk ma o co walczyć – choć odniósł o 2 zwycięstwa więcej od warszawskiej drużyny, to nie może sobie pozwolić na wpadki, by w oczy zawodnikom Olivera Vidina nie zajrzało widmo walki o utrzymanie.

W ostatniej kolejce wrocławianie musieli uznać wyższość lidera Energa Basket Ligi. Do hali Orbita przyjechał Polski Cukier Toruń, który po niemalże bezbłędnym meczu pokonał gospodarzy 108:86. Pomimo kolejnej porażki na własnym parkiecie, Trójkolorowi wciąż zajmują 10. miejsce w tabeli, a strata do ósmego miejsca nadal nie jest duża. Jeśli jednak WKS chce liczyć się w walce o play-offy, takie mecze, jak dwa najbliższe: z Legią i Astorią po prostu musi wygrywać.