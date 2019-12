Ogromny namiot na Pergoli. Będzie w nim... stołówka [ZDJĘCIA]

28 grudnia do Wrocławia przyjedzie 15 tysięcy uczestników Europejskiego Spotkania Młodych. Około połowa (dokładniej siedem tysięcy) będzie brała udział w modlitwach i śpiewach przy ołtarzu, jaki powstanie we wrocławskiej Hali Ludowej. To właśnie te siedem tysięcy ma się stołować w namiocie na Pergoli. Pozostałe osiem tysięcy będzie uczestniczyć w modlitwach w kościołach w centrum miasta. Ich stołówka powstanie w namiocie na parkingu za Operą Wrocławską.

Brat Marek w imieniu wspólnoty apeluje, że w dalszym ciągu potrzeba miejsc na przenocowanie uczestników Taize.

- Oni przyjeżdżają do Wrocławia jako pielgrzymi, z własnym śpiworem i karimatą. Tak naprawdę potrzeba tylko kawałka podłogi, jakieś dwa metry, to wszystko - mówi brat Marek. - I oczywiście prosimy, by poczęstować ich śniadaniem. Nie będzie też problemu, jeżeli ktoś wyjeżdża na sylwestra (Europejskie Spotkanie Młodych kończy się 1 stycznia - przyp. red.). Dopilnujemy, by klucze od mieszkania trafiły do parafii.