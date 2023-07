Latem zadbaj o zdrowie i urodę. W tych miejscach na Dolnym Śląsku pomogą Ci w tym!

Piękne dłonie są wizytówką każdej kobiety. Ale... nie zapominajcie o stopach! Te z kolei powinny być gładkie i dobrze wypielęgnowane. Jednak tym, co również rzuca się w oczy, są zadbane paznokcie. Czasami malowanie ich lakierem w domowym zaciszu nie przynosi pożądanych efektów. Klasyczne lakiery mogą się nierównomiernie rozkładać albo, co gorsza odpryskiwać. Kolejnym problemem może być prawidłowe spiłowanie paznokci, nadanie im dobrego kształtu, czy uporanie się z niesfornymi skórkami.

Latem skóra twarzy potrzebuje szczególnej uwagi. Suche powietrze, silne promienie słonczene - to wszystko ma na nią nie najlepszy wpływ. Dlatego poza domową pielęgnacją, warto zafundować jej zabiegi ekstra - takie, które intensywnie ją nawilżą, dotlenią, czy zapewnią zastrzyk witamin. Na jaki zabieg warto postawić latem? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, bo każda skóra jest inna i ma inne potrzeby. Dlatego nie warto eksperymentować samemu w domu, a po prostu umówić się na wizytę w profesjonalnym gabinecie - wykwalifikowany kosmetolog dobierze już zabieg taki, który sprosta potrzebom naszej skóry.

Coraz większą popularnością cieszą się też masaże twarzy - wykonywane są różnymi technikami. Takie rodzaje zabiegów wskazane są dla kobiet w każdym wieku. Mają one działanie relaksujące, ale nie tylko. Masaż twarzy ma wiele zalet, są to m.in.: ujędrnienie skóry, poprawa owalu twarzy, redukcja i spłycenie zmarszczek, zmniejszenie opuchlizny i cieni pod oczami, rozluźnienie mięśni twarzy, poprawa kolorytu skóry, jej dotlenienie i poprawa napięcia.

Do barbera czy do fryzjera? Do kogo powinni udać się panowie? Barber to specjalista wyspecjalizowany w męskich fryzurach. W barber shopach można umówić się także na profesjonalne golenie, a barberzy sprawią, że nasz zarost zyska właściwy kształt. Ale forma zarostu to nie wszystko, bo profesjonalny golibroda zadba też o właściwą pielęgnację zarostu i i skóry twarzy. Barberzy operują nie tylko klasycznymi maszynkami i nożyczkami, ale także trymerami, czy brzytwami.

W trosce o zdrowie. Dobry sprzęt to podstawa

Latem dochodzi do rozmaitych wypadków i wówczas my lub nasi bliscy potrzebują odpowiedniego sprzętu medycznego. Zdarza się też, że ten z którego już korzystamy jest wysłużony i należy zaopatrzyć się w nowy. Na kontuzje potrzebne się ortezy, a w poważniejszych przypadkach wózki inwalidzkie, chodziki, czy łóżka i materace przeciwodleżynowe. W takich sytuacjach nie dajmy się skusić promocjom ze sklepów bez odpowiednich atestów, czy pozyskiwaniu takich sprzętów z drugiej ręki. Sprzęt medyczny powinien być zakupowany w profesjonalnych sklepach. Co ciekawe, sklepy medyczne oferują też sprzedaż fotelików samochodowych, czy rowerowych przyczepek, które idealnie sprawdzą się w wakacyjnym okresie.

Bielizna na być piękna i leżeć jak ulał!

Piękną bieliznę warto nosić przez cały rok - i to bez dwóch zdań! Dodaje ona pewności siebie i urzeka fantazyjnymi krojami i starannie dobranymi detalami. Warto jednak pamiętać, że bielizna musi być wygodna. Dla pań często dobranie odpowiedniego biustonosza jest nie lada wyzwaniem. Musi on nie tylko ładnie wyglądać, ale przede wszystkim dobrze podtrzymywać biust - to kwestia nie tylko komfortu, czy estetyki, ale także naszego zdrowia. Jak więc dobrze dobrać biustonosz? Tego dowiemy się od brafitterki, która dobierze dla nas najlepszy model, dobry rozmiar i co ważne: pokaże jak go właściwie założyć.