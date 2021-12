31-01-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy ul.Podwale 30, 50-040 , pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Zwycięska 14D/2/14, 53-033 Wrocław Wielkość udziału - 1/2 Suma oszacowania wynosi 160 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 412,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 055,00 zł. Do kolejnego zdjęcia przejdziesz za pomocą gestu, strzałek lub kursora.

