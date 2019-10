Koszykówka: Śląsk Wrocław - Asseco Arka Gdynia, mecz w sobotę we Wrocławiu (19.10.2019)

Sam fakt utrzymania 32-letniego rzucającego w Gdyni to olbrzymi sukces włodarzy Arki. W poprzednim sezonie Amerykanin trafiał średnio 17,5 punktów i notował ponad 4 zbiórki i 3 asysty w meczu. Bieżący sezon zaczął z równie wysokiego C i ze średnią 19.3 punktów po trzeciej kolejce plasuje się na szóstej lokacie najskuteczniejszych zawodników ligi. Bostic często decyduje się na rzut z dystansu (średnio pięciokrotnie w meczu) i co najważniejsze – jest w tym elemencie niezwykle groźny (utrzymuje 60 proc. skuteczności).

78 rzuconych punktów przy 65 gospodarzy, 49,2 procentowa skuteczność, 18 punktów Bartłomieja Wołoszyna i żelazna defensywa sterowana przez Leytona Hammondsa – Arka we wrocławskiej hali znacząco górowała nad gospodarzami i wpędziła Śląsk w kompleksy przed inauguracją Energa Basket Ligi. A to wszystko bez największej gwiazdy zespołu, Josha Bostica, któremu trener Przemysław Frasunkiewicz pozwolił odpocząć.

Nie taki jednak diabeł straszny, jak go malują. W każdych sportowych rozgrywkach wreszcie zdarza się taki mecz, po którym zaczyna krążyć frazes: „w tej lidze każdy może wygrać z każdym”. Taką właśnie sensację oglądaliśmy w poprzedniej kolejce, kiedy to skazywane na pożarcie GTK Gliwice pokonało Goliata z Trójmiasta 87:78. Wściekły trener Frasunkiewicz po meczu zauważył, że nie wszyscy jego zawodnicy traktują ligę poważnie, wszak Arka rywalizuje jeszcze w Eurocupie. Dodał także, że jest to sytuacja niedopuszczalna i ma pomysł jak ją odmienić. Szczegóły poznamy dopiero w Orbicie.

Trener Andrzej Adamek do dyspozycji ma z kolei całą kadrę, z wyjątkiem wciąż leczącego uraz Norberta Kulona. We wspominanym wyżej meczu memoriałowym zabłysnął jego konkurent na pozycję drugiego (za Kamilem Łączyńskim) rozgrywającego – Clayton Custer (wówczas 16 punktów, 4 asysty). Od tamtego meczu na Amerykanin spadł ogień krytyki – średnio 5,3 punktów i zaledwie jedna asysta w 15 minutach gry to za mało, by bez znaczącej utraty jakości rotować na pozycji numer jeden.

Wrocławianie także przystąpią do sobotniego meczu po ciosie w minionej kolejce. Orbita w ubiegłą niedzielę była świadkiem porażki WKS-u z Kingiem Szczecin (73:83) po mało przekonującej grze. Szwankowała ofensywa, ale co szczególnie martwiące, wciąż nie przekonuje obrona. - Trener nas ostrzegał, że czasami przyjdą gorsze dni w ataku – zaczął po meczu Mathieu Wojciechowski – ale to obrona wygrywa mecze. Każdy z nas musi przyjąć „na klatę” swoje błędy i je wyeliminować, bo będziemy mieć duże problemy – dodał „Maciek”.