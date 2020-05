KORONAWIRUS. Liczba zakażeń na Dolnym Śląsku spada!

W mijającym tygodniu koronawirusa stwierdzono u 164 mieszkańców Dolnego Śląska. To o ponad połowę mniej niż w poprzednim tygodniu. Tak niskiej liczby nowych zakażeń nie było od pierwszych tygodni epidemii. To optymistyczne dane. Ale specjaliści przestrzegają - to jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o końcu epidemii.

W niedzielę ministerstwo poinformowało o zaledwie sześciu nowych przypadkach koronawirusa na całym Dolnym Śląsku, w sobotę było ich 19, w piątek - 16. Tak niski wskaźnik nowych zachorowań mieliśmy poprzednio w połowie marca, gdy epidemia w Polsce dopiero się zaczynała. Niedziela była pierwszym od marca dniem, gdy w samym Wrocławiu nie było ani jednego nowego zakażenia.

Eksperci przestrzegają To dobre wiadomości, ale jeszcze nie czas na świętowanie końca epidemii. Za kilka dni zakażonych może bowiem znów przybywać w większym tempie po tym, gdy rząd zdecydował się na kolejne etapy łagodzenia ograniczeń mających uchronić nas przed zakażeniem. Spodziewam się wzrostu zachorowań po kolejnym etapie odmrożenia gospodarki – mówił w niedzielę w Radiu ZET dr Paweł Grzesiowski, immunolog. Tłumaczył, że skutków odmrażania gospodarki w postaci nowych zakażeń możemy spodziewać się w ciągu trzech tygodni od momentu złagodzenia obostrzeń. - Mamy prawdopodobnie dużo ludzi, którzy uznali, że skoro nie doszło do jakiejś katastrofy w ciągu marca i kwietnia to znaczy, że cała ta historia z wirusem jest nieco przerysowana. Te osoby zaczynają bagatelizować zagrożenie. Myślę, że przez najbliższe dwa, trzy lata nie będziemy mogli wrócić do takiej zupełnej normalności w rozumieniu zapomnienia o tym, że w ogóle jakiś wirus się pojawił. KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU - najnowsze informacje na żywo znajdziesz TUTAJ - KLIK! KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK! Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco! Jak korzystać z aplikacji, by otrzymywać informacje z miasta i powiatu? To proste!

