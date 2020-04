KORONAWIRUS. Dlaczego policyjny helikopter latał w weekend nad Wrocławiem? Wyjaśniamy!

- To loty patrolowe. To część naszych działań związanych z obostrzeniami wprowadzonymi w całym kraju w związku z epidemią koronawirusa – tłumaczy podkomisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci z góry wypatrują, czy ludzie nie gromadzą się nadmiernie, łamiąc obowiązujące zakazy. - Dotyczy to zarówno centrów handlowych, jak i na przykład parków i innych miejsc rekreacyjnych – wyjaśnia Jabłoński. - Gdy policjanci ze śmigłowca zauważają takie sytuacje, kierują na miejsce nasze naziemne patrole – dodaje. Przed godz. 16 śmigłowiec patrolował m.in. Park Szczytnicki, pergolę i wały nad Odrą.

Policjanci w tym zakresie współpracują z wojskiem, a także strażą miejską. Ta ostatnia od 1 kwietnia podlega w całej Polsce nie samorządom, ale bezpośrednio policji. Wrocławska straż miejska patroluje miejskie parki za pomocą drona. Specjalna kamera z dużym przybliżeniem pozwala na dokładne kontrolowanie parkowych alejek. Przypomnijmy, że od 1 kwietnia w całej Polsce obowiązuje zakaz wstępów do parków, na zieleńce czy bulwary. Od wczoraj nie wolno też wchodzić do lasów i parków narodowych.